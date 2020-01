Ulovlig tobaksreklame koster fynsk firma kæmpe bøde

Tobaksproducenten Hermann Krügers med adresse i Odense har reklameret ulovligt for tobakspastiller på firmaets hjemmeside og på Facebook. Forbrugerombudsmanden meldte firmaet til politiet, og nu har firmaet accepteret at betale en bøde på 200.000 kroner.

- Al reklame for tobaksvarer, der har til formål at fremme salget, er forbudt, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

"Bedste tobakskvalitet"

Hermann Krügers producerer mærket Oliver Twist. Firmaet havde ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser reklameret for pastillerne på hjemmesiden og firmaets Facebook-side.

- Kun den absolutte bedste tobakskvalitet” og ”Det er væsentligt billigere at bruge tobakspastiller fremfor at bruge cigaretter, lød det blandt andet fra firmaet.

Politianmeldt

Omtalen fik forbrugerombudsmanden til at politianmelde det fynske firma, og det fik firmaet til at ændre hjemmesiden og lukke Facebook-siden. Efterfølgende har Hermann Krügers erkendt lovovertrædelsen og accepteret at betale en bøde på 200.000 kroner.

Forbrugerombudsmanden har det seneste år politianmeldt flere virksomheder for at have overtrådt et tilsvarende forbud mod at reklamere for e-cigaretter.

- Reklameforbuddet er meget vidtgående, og det er vigtigt, at branchen forstår det. Forhandlere, der reklamerer for tobak, kan forvente at blive politianmeldt, siger Christina Toftegaard Nielsen.

