Unge i klimakamp: Lygtepæle i Odense skal kun tænde, når nogen nærmer sig

De seneste måneder har elever fra fire af Odenses almene gymnasier arbejdet med at udvikle løsningsforslag til en række klimaudfordringer i byen.

Onsdag eftermiddag bliver i alt 11 innovative projekter præsenteret af eleverne foran en jury.

Gymnasieelev Caroline Fischer Kragh, der går på Mulernes Legatskole i Odense, er med i en gruppe, der vil reducere strømforbruget i Odense ved at sætte en sensor på byens lygtepæle.

- Det er en sensor, der kan måle afstand, når man kommer cyklende om aftenen eller natten. Her kan vi spare på strømmen ved, at sensoren giver signal om, at der kommer nogen og tænder lyset. Så slukker det kort tid efter, siger Caroline Fischer Kragh til TV 2/Fyn.

Hun mener, det er en dårlig idé, at lyset i lygtepælene står tændt, selv om der ikke kommer nogen.

De 11 projekter

Eleverne bag projekterne kommer fra Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium. Se de 11 projekter herunder:

Reducering af lysforbrug i Odense

Når du kommer cyklende eller gående, vil en sensor få lygtepælen til at lyse, mens du passerer. Lygtepælen slukker igen, når du er forbi.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Motion sammen

Flere skal dyrke motion sammen ved at gøre brug af Odenses udendørsarealer.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Fra madrester til energi

Der skal bygges et biogasanlæg tæt på Odense, så det bliver lettere for skraldebiler at indsamle og aflevere organisk affald.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Unge og stress

Projektet vil arbejde med mindfulness for at gøre børn og unge i Odense mindre stressede. Især unge mellem 16 og 24 år er mere stressede end andre aldersgrupper.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

ReDress

Køb et abonnement, og få ti sæt tøj hver måned. Når måneden er gået, sender du tøjet tilbage, og du får nyt tøj tilsendt. På den måde bliver garderoben udskiftet, og tøjet genbrugt.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Hav det fantastic uden plastic

Erstat almindelig plastik med bionedbrydelig plastik til begivenheder i Odense. Bioplast er et godt alternativ til almindelig plastik.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Selvregulerende cykellygte

Med en selvregulerende cykellygte kan man med hjælp af en bæredygtig løsning få garanti for lys på cyklen.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Mindre plast i Odense

Drikkeflasker skal produceres i naturlig nedbrydelig plast. Derudover skal etiketten i stedet for et logo være et dyr, hvor der står, at der hvert år dør millioner af dyr på grund af plastaffald i naturen.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Energy O

Med Energy O kan du - når du træner i fitnesscenter - generere strøm til Odense, når du bruger træningsmaskinerne. Du gør derved både dig selv og byen sundere.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Genanvendelse af plast

Der skal oprettes en landsdækkende og ensartet metode for at indsamle plast. Alle danskere skal sortere det i hård plast, blød plast og pant.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Gå gågaden grøn

Ved at lave gågaden i Odense om til strømgenererende belægning vil mennesker eller køretøjer, der berører gågden, generere strøm ved hjælp af induktion fra tryk på pladerne.

Sådan ser gruppens præsentation ud. Foto: OS på rådhuset

Jury afgør bedste idé

Hver gruppe har tre minutter til at fremlægge deres idéer på Odense Rådhus foran en jury.

Juryen består af by- og kulturrådmand Jane Jegind, afdelingschef Boie Skov Frederiksen fra Bæredygtighed og Mobilitet og uddannelseschef Anders Rasmussen fra Fonden for Entreprenørskab.

Juryen vil lægge vægt på, om idéerne er realistiske og bæredygtige.