Unikt fund: Jordklump gemmer på særlig sølvskat

Inde i et hvidt rum midt på et bord ligger en stor jordklump. Over klumpen hænger en røntgenmaskine klar.

Den jord, vi har taget op, har ligget i fuldkommen uberørt tilstand Mogens Bo Henriksen, museumsinspektør, Odense Bys Museer

For de fleste vil jordklumpen på bordet ikke betyde noget, men for konservator Jannie Amsgaard Ebsen fra Odense Bys Museer betyder jordklumpen et væld af historier, der bare venter på at blive afsløret.

- Det bliver spændende at se, hvad jordklumpen gemmer på. Vi har kunnet se lidt sølv i overfladen, så det er meget spændende, hvad der ligger længere nede, siger Jannie Amsgaard Ebsen.

Inden billederne af jordklumpen kan skydes, bakser Jannie Amsgaard Ebsen en røntgenplade under den store jordklump, og så er hun klar til at afsløre jordklumpens hemmeligheder.

Jordklumpen på bordet ser ikke ud af meget, men billederne afslører en lang række Danmarkshistorie gemt bag den brune jord. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Helt unikt fund

Med en stor, sikker dør lukket forsvarligt er Jannie Amsgaard Ebsen klar, og de første billeder afslører præcis, hvad både hun og også museumsinspektør Mogens Bo Henriksen havde forventet

- De første billeder viser allerede flere genstande, der ligner mønter og et afklip måske også fra en mønt, så det tegner rigtig godt, siger Jannie Amsgaard Ebsen.

- Vi har en helt unik situation med den her jordklump, for den jord, vi har taget op, har ligget i fuldkommen uberørt tilstand. Dermed får vi noget, der er langt mere interessant end selv genstandene, nemlig sammenhængen mellem genstandene, siger Mogens Bo Henriksen og fortsætter:

- Det er sammenhængen, der for alvor giver os ny arkæologisk viden.

Mønterne skaber sammenhæng

Sammenhængen mellem mønterne kan arkæologerne i Odense Bys Museer afgøre blandt andet ved at datere dem præcist.

Det er en fantastisk situation, men også en fantastisk oplevelse selv for en gammel rotte i faget som mig Mogens Bo Henriksen, museumsinspektør, Odense Bys Musser

Og da mønterne ikke er blevet rørt ved, siden de blev lagt eller efterladt i jorden, siger det noget om, i hvilken sammenhæng mønterne er blevet brugt.

- Mønterne kan fortælle os noget om datidens handelsveje. De fortæller, hvor man fik det sølv fra, som var det grundlæggende i vikingetidens økonomi. Det var også det sølv, man brugte til at lave smykker, siger Mogens Bo Henriksen.

Og netop fordi et fund som dette er så unikt, har museumsinspektøren også en klar opfordring til hobby-arkæologerne på Fyn.

- Hvis man på nogen måde har en fornemmelse af, at man har fat i en skat, der ikke er blevet rørt af en plov, så må man under ingen omstændigheder røre det. Man skal kontakte museet med det samme, siger han og tilføjer:

- Hvis man i det hele taget tror, at man er på sporet af en skat, så skal man kontakte museet.

Allerede ved de første undersøgelser af jordklumpen fandt arkæologerne fra Odense Bys Museer arabiske sølvmønter. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

- Fantastisk oplevelse for en gammel rotte i faget

Resten af dagen kommer til at gå med at gennemfotografere den store klump jord for at afgøre, præcis hvor mange sølvskatte der gemmer sig der.

- Vi skal til at gennemfotografere præparatet fuldstændig fra ende til anden, så vi systematisk kan få afdækket, hvad klumpen gemmer på, siger Jannie Amsgaard Ebsen.

Og om en halv dags arbejde vil hun være klar til et mere præcist billede af den skat, jordklumpen gemmer.

- Det ser heldigvis ud til, at størstedelen af fundet har ligget bevaret i 35 centimeters dybde fuldstændig uberørt. Det er en fantastisk situation, men også en fantastisk oplevelse selv for en gammel rotte i faget som mig, siger Mogens Bo Henriksen.