Usynlig verdensarv: Her er den utrolige historie om Odenses vikingeborg

Sammen med nordmændene indtog han Nordtyskland og slog fjenden tilbage, men da nordmændene sejlede hjem, blev danskerne besejret ved forsvarsværket Danevirke i Slesvig-Holsten. Borgene blev således formentlig bygget i perioden før, under og efter krigen som både et forsvar og politisk redskab for Harald Blåtand i et forsøg på at afværge lignende invasioner i i fremtiden og konsolidere det danske rige.

Borgene kun brugt i 10-15 år

Selve borgen, der husede omtrent et tusind mennesker, var ikke drevet af professionelle krigere men bønder, der blev kaldt til våben i krigstid.

Man formoder, at en mindre gruppe krigere med deres familier har vedligeholdt borgen udenfor krigstid, da man har fundet rester af både mænd, kvinder og børn samt fundet andet end blot våben; både hverdagsredskaber og smykker.

Borgen var ringformet med en diameter på 180 meter og lå et stenkast fra den å, der den dag i dag stadig slanger sig igennem Odense.

Odense som by nævnes, så vidt vi ved, for første gang på skrift i 988, et lille årti efter borgens opførelse, men der har boet mennesker længe før. Selve bynavnet kommer af ”Odins Vi”, hvor ordet vi er en betegnelse for et helligsted – i dette tilfælde dedikeret til Odin.

Området har altså været beboet før vikingeborgens opførelse og konvertering af landet, men ifølge Mads Runge viser arkæologiske fund helt tilbage fra 800-tallet en kristen tilstedeværelse i landet, der tyder på en igangværende overgang fra den krigeriske asetro til kyske kristendom.

Borgene gik i forfald efter Harald Blåtands død, hvilket vil sige, at de kun blev brugt i ti til femten år. Kongens efterfølger, Toke Gormsen, ville ikke lege kongens efterfølger og havde ingen interesse i at benytte eller vedligeholde borgene.

Borgen blev i 1100-tallet hjem for en gruppe benediktinernonner, der gav området det navn, odenseanerne kender den dag i dag; Nonnebakken. Og under det navn er borgen nu på vej på UNESCO's verdensarvsliste.