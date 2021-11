Valgnatten om igen: Borgmester inviterer til ny konstitueringsforhandlinger med Venstre

Reza Javid fra Enhedslisten er ked af reaktionerne.

- Jeg er selvfølgelig ked af at høre de reaktioner, men en konstituering er først en konstituering, når det er besluttet i byrådet, og det er ikke første gang man ændrer på en konstituering.

Nye forhandlinger

Til pressemødet fortalte Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, at han har inviteret til nye konstitueringsforhandlinger. Venstre er også inviteret.

- Vi kan se, at Venstre kan se sig i et scenarie, hvor der skal være syv udvalg, og dermed en borgmester og seks rådmænd. Det finder vi nyt og interessant, så nu vil vi invitere Venstre til samtaler og forhandlinger.

Vi forsøger, at få en kommentar fra Christoffer Lilleholt for at høre, om han tager til forhandlingerne.

