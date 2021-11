Enhedslisten springer fra aftale: Går efter rådmandspost

- Vi vil ikke bytte politisk indflydelse med betalte udvalgsposter. Det var for stor en kamel at sluge.

Med den nye tekniske konstituering får Venstre tredjevalget i forhold til rådmandsposter. Før havde de fjerdevalget, som betød, at de valgte posten som Beskæftigelses- og socialrådmand.

Enhedslisten får med den nye aftale det syvende valg, hvilket betyder at partiet vælger den sjette rådmandspost. Før havde de posten som 1. viceborgmester.

Det skriver begge partier i en fælles pressemeddelelse.

Enhedslisten indgik ellers en konstitueringsaftale på valgnatten med alle partier i det nye byråd - pånær Venstre.

Men den er de nu sprunget fra.

- Vi kan godt forstå, hvis de ikke er glade, og vi er kede af, at det er endt sådan her. Men vi havde svært ved at se, at vi skulle stå uden for indflydelse, forklarer Reza Javid.