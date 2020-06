Venner til skuddræbt: - Han var ikke i det kriminelle miljø

Den 31-årige mand, der natten til torsdag blev dræbt efter en skudepisode i Vollsmose, er ifølge TV 2/Fyns oplysninger ikke relateret til det kriminelle miljø. Det fortæller flere beboere fra området.

Han må have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt Abdinoor Adam Hassan, ven til dræbte

En af dem er Abdinoor Adam Hassan, der både er ven af den 31-årige afdøde mand, beboerformand i Egeparken i Vollsmose og byrådsmedlem i Odense.

Han er dybt rystet over situationen.

- Det er forfærdeligt. Han var slet ikke en del af det kriminelle miljø. Han har ikke været med i nogen form for bande, siger han.

Var ikke en del af konflikten

Det samme siger tre unge mænd fra området. Ifølge deres oplysninger havde afdøde ingen relation til det kriminelle miljø.

De fortæller til TV 2/Fyn, at manden var på vej hjem fra moskéen, da der blev affyret skud foran hans bopæl. Skuddene kom fra en bil og ramte ham i hovedet. Politiet vurderer, at skyderiet er en udløber af en igangværende konflikt mellem personer fra flere grupperinger.

Men de tre unge beboere mener altså ikke, at den dræbte var involveret i opgøret, men at han uheldigvis gik forbi på det forkerte tidspunkt.

Den samme opfattelse har Abdinoor Adam Hassan, der bor i området.

- Jeg forstår det ikke. Han må have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, siger han.

Første gang det sker i Egeparken

Abdinoor Adam Hassan er også beboerformand i området, og det er første gang han oplever en sådan situation i Egeparken. Han mener, det er vigtigt, at politiet får styr på området.

- Vi har brug for at sige, at politiet skal være massivt til stede i de her måneder, siger han og fortsætter:

- Der er uroligheder under opsejling. Politiet må gøre en indsats for at skabe ro.

Politiet kommer formentlig med flere oplysninger om skudepisoden på et pressemøde klokken 12.15.

