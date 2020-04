Vil lette presset: Odense Renovation åbner ekstra genbrugsstation

I påsken plejer der at være masser af aktivitet på genbrugsstationerne. For at lette presset på de øvrige stationer har Odense Renovation derfor åbnet endnu en plads.

Der er nemlig i forvejen travlt, og Odense Renovation forventer endnu flere fynboer klar med affald hen over påskedagene. Det fortæller Thomas Jørgensen, der er direktør for Odense Renovation.

- Der er travlhed på alle stationerne. Der er mellem 4.000 og 5.000 biler hver dag på hver station, og vi regner med, at der kommer flere her i påsken. Det er normalt vores travleste tid, siger Thomas Jørgensen til TV 2/Fyn.

Ingen mennesker i Odense Nord

For at lette presset åbner Odense Renovation derfor Miljøcenter Odense Nord for privatpersoner. Stationen er ellers normalt kun beregnet til erhversdrivende.

Den ekstra station falder i god jord hos de besøgende. Én af dem er Henrik Aagaard Poulsen.

- Jeg har kun været på genbrugspladsen én gang, og allerede fra åbningstiden var der lang kø, så jeg kørte hjem igen. Men så så jeg, at den her plads var åben for private, siger Henrik Aagaard Poulsen og tilføjer:

- Her er fedt, for her er ingen mennesker.

Kør videre, hvis der er for mange mennesker

Morten Banggaard har også valgt at køre til genbrugsstationen i Odense Nord i stedet for at prøve lykken på en af byens andre stationer.

Før Miljøcenter Odense Nord åbnede, havde Morten Banggaard ellers held med at stå tidligt op og være på genbrugsstationerne klokken syv. Men skærtorsdag åbnede stationerne først klokken ni, og derfor forudså han, at der ville være mange mennesker.

- Herude er der ingen kø og næsten heller ingen mennesker. Og så er her også rigeligt med plads, siger Morten Banggaard.

Men er man én af dem, der har forsøgt at komme af med sit affald på en af de oprindelige genbrugsstationer, og der er mange mennesker derude, så opfordrer Odense Renovations direktør til, at man kører videre eller venter til en anden dag.

Og så giver han også et godt råd.

- Havnegade har de bedste trafikforhold, og de har taget flere tiltag for at sikre de bedste forhold for de besøgende. De holder blandt andet længere åbent, så man kan aflevere affald på flere tidspunkter af dagen, siger Thomas Jørgensen.