Voldsom brand hærger industribygninger på Odense Havn

En voldsom brand har hærget flere industribygninger på havnen i Odense.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen onsdag morgen omkring klokken 05.30.

Ingen mennesker er kommet til skade i branden, som blev anmeldt klokken 01.06 natten til onsdag.

Et større slukningsarbejde har været i gang natten igennem, og selv om de egentlige flammer tidligt onsdag er slukket, fortsætter slukningen i de kommende timer, fortæller vagtchefen.

- Der er en masse efterslukning med gløder og træ, så det er ikke muligt at komme dertil, før vi er færdige, siger vagtchefen.

Hans Jørgen Larsen kan ikke afvise, at der er fare for sammenstyrtning.

Derfor er området afspærret.

Endnu ikke fundet årsag

De ramte bygninger er af mursten, men der har blandt andet været en del træværk i bygningerne, der kunne brænde.

Det vides ikke, hvad der har forårsaget branden, og endnu er det ikke til at undersøge det.

- Murstene er ligesom en ovn, så vi er nødt til at have dem til at køle ned, før vi kan komme ind, siger Hans Jørgen Larsen.

Bygningerne har tidligere været brugt til opbevaring af foderstof.

Sydjylland assisterer

Ifølge vagtchefens oplysninger har planen været, at bygningerne skulle rives ned, og at der skulle bygges nyt på området.

Da der i løbet af natten ikke har været meget vind, har der heller ikke været udfordringer med farlig røg, der blæste ind over byen.

Operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou skriver på Twitter, at der også har været tilkaldt beredskab fra andre landsdele.

- Beredskabsstyrelsen Sydjylland assisterer natten til onsdag Beredskab Fyn med 14 brandfolk, autosprøjte, slangegruppe, redningskran og højtrykskompressor ved industribrand på Odense Havn, skriver han.