Et Sundere Syddanmark: Motion skal gøre livet med kronisk tarmbetændelse bedre

Manglende energi og hyppige toiletbesøg er hverdagen for mange af de flere end 60.000 personer, der lever med kronisk tarmbetændelse i Danmark. Da sygdommen er kronisk, betyder det, at man ikke kan helbrede patienterne, men man kan nedbringe symptomer ved medicinsk behandling.

I et projekt ved Odense Universitetshospital vil man se på, om fysisk træning kan gøre livet lettere for personer, der lider af kronisk tarmbetændelse.

Ken Lund er fysioterapeut og ph.d.-studerende ved Center for Klinisk Epidemiologi på Odense Universitetshospital, og han er forskningsleder for projektet.

- I vores afdeling har vi i mange år arbejdet og forsket i kronisk tarmbetændelse, og vi ved at fysisk træning har gode effekter på velværet og mange andre sundhedsparametre. Det kan være med til at bidrage positivt til kroppens inflammatoriske miljø, forklarer Ken Lund og fortsætter:

- Det kan være med til at reducere en betændelsestilstand, som er det, vi ser ved personer med kronisk tarmbetændelse.

Behandling uden bivirkninger

Kronisk tarmbetændelse er fællesbetegnelsen for de to sygdomme Morbus Crohn og colitis ulcerosa, som findes i henholdsvis tyndtarmen og tyktarmen. Sygdommen rammer typisk unge mellem 15 og 35 år, og de skal leve med sygdommen resten af livet.

- Man kender ikke de nøjagtige årsager til at disse sygdomme opstår, forklarer overlæge ved Center for Klinisk Epidemiologi på OUH Bente Mertz Nørregaard og fortsætter:

- Man kan kontrollere sygdommen med medicinsk og kirurgisk behandling, men ved begge behandlinger er der bivirkninger. Vi vil gerne udforske nogle nye behandlingsmetoder.

Fem facts om sygdommen Mindst 60.000 mennesker i Danmark lider af kronisk tarmbetændelse og globalt har 5 millioner mennesker sygdommen.

De fleste der får sygdommen, er mellem 15 og 35 år, og de skal leve med sygdommen resten af livet.

Symptomerne ved kronisk tarmbetændelse er kraftige mavesmerter, træthed, diarré, blodig afføring og vægttab.

Mange oplever ikke at kunne tage del i sociale arrangementer, har problemer med at gennemføre uddannelse og stifte familie, og kan være præget af passivitet med udsigt til livslang medicinsk behandling.

De nuværende medicinske og kirurgiske behandlinger har mange bivirkninger, og der er behov for at udforske nye behandlingsmuligheder.

Nye behandlingsmetoder kan måske blive den fysiske træning, som Ken Lund vil undersøge. Her er idéen, at personer i medicinsk behandling skal supplere denne behandling med træningen. En behandling som ikke vil have de samme bivirkninger som den medicinske behandling. Foruden en mulig effekt på den kroniske tarmbetændelse, kan træningen have indvirkning på mere, lyder det fra Ken Lund.

- Det kan have mange positive effekter. Blandt andet på ens livskvalitet, fordi man kan komme i bedre form. Måske kan vi også se en bedring i patienters immunforsvar.

Har ingen midler til at starte

I forsøget vil man følge en gruppe patienter med kronisk tarmbetændelse, hvor halvdelen skal træne to gange om ugen, ved siden af deres igangværende medicinske behandling. Den sidste halvdel modtager kun den medicinske behandling.

-Træningsgruppen skal konditionstræne to gange om ugen i 12 uger, og så måler vi løbende deres livskvalitet og andre sundhedsparametre, forklarer Ken Lund og tilføjer:

- Vi analyserer også deres blod og afføring, for at se om det har nogle indvirkninger på de parametre, som vi normalt måler.

Resultaterne fra de to grupper sammenholdes, og håbet er at symptomerne for den kroniske tarmbetændelse er mindsket ved de patienter som har trænet. Det vil kunne betyde, at man kan tilbyde en ny behandlingsstrategi for sådanne patienter i fremtiden.

Lige nu venter Ken Lund stadig på at projektet kan gå i gang. Der er nemlig ingen midler til at finansiere forskningen, men det håber Ken Lund, at deltagelsen i Et Sundere Syddanmark kan ændre på.

- Området, som jeg forsker i, er ikke så stort som andre områder, så vi har svært ved at få forskningsmidler, fortæller projektlederen og fortsætter:

- Det vil hjælpe os til at gennemføre projektet, og forhåbentlig være med til at hjælpe disse unge mennesker til et endnu bedre liv på den lange bane.