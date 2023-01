Ny lægevagt-aftale underskrevet: Fire fynske lægevagtadresser genåbner

Snart bliver det igen muligt for fynboerne at komme til vagtlæge uden at skulle køre langt, hvis man bliver syg om aftenen.

En ny lægevagtaftale mellem de praktiserende læger og Region Syddanmark, som blev underskrevet sidst på dagen, betyder at fire lægevagt-adresser på Fyn genåbner i løbet af det næste år.



Det drejer sig om lægevagtkonsultationerne i Rudkøbing, Faaborg, Assens og Middelfart.



Siden coronaen ramte landet i foråret 2020 har alle fynboer, der blev visiteret til et lægevagt-besøg, skullet køre til enten Odense, Svendborg eller Nyborg.

Men det ændrer sig altså med den nye aftale. Dog genåbner lægevagtadressen i Ringe som den eneste på Fyn ikke.

- Det sker af geografiske årsager. Dels åbner en anden lægevagtadresse i samme kommune, nemlig i Faaborg. Dels vil borgere i Ringe få forholdsvis kort afstand til lægevagten på det kommende Nyt OUH, siger Bo Libergren, (V) formand for Udvalget For det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

Også sygeplejerske i lægevagten

Som noget nyt skal en sygeplejerske fast bistå lægevagten på konsultationsstederne. Det giver bedre arbejdsvilkår for lægerne og er en medvirkende årsag til, at lægerne er gået med på aftalen.

- De små lokale lægevagtkonsultationer er et politisk ønske, ikke vores. Men med sygeplejersker tilknyttet forventer jeg, at det bliver mere attraktivt for lægerne at tage lægevagter, siger Birgitte Ries Møller, formand for PLO Syddanmark.

Forhandlingerne om en ny lægevagt-aftale har stået på siden sidste forår og brød sammen i november.



En af de helt store knaster har været antallet af lægevagtkonsultationer.



PLO, de Praktiserende Lægers Organisation, ønskede at skære antallet ned fra i alt 21 til kun syv i hele regionSyddanmark. PLO mente ikke at der ville kunne skaffes læger nok til så mange konsultations-adresser, og at den lægefaglige service ville være sikret bedre på få centrale akutsygehuse.

Torsdag var tonen dog en anden.

- Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at nå til enighed om en aftale, der moderniserer og fremtidssikrer en lægevagt af høj faglig kvalitet i vores region. Det frigiver vigtige lægeressourcer, at regionen overtager ansvaret for lægevagten om natten, og det, tror jeg, vil komme alle borgere i Region Syddanmark til gavn, siger Birgitte Ries Møller.



16 steder i regionen

Regionen og de praktiserende læger er blevet enige om i alt 16 lægevagt konsultationer i regionen fremover, hvoraf syv kommer til at ligge på Fyn.

Ærø har fortsat sin egen lægevagt drevet af sygehusets egne læger.

-Jeg er meget tilfreds med, at vi nu beholder den afgørende nærhed til lægevagten, siger Bo Libergren.



"Prisen" for regionen er dog, at de praktiserende læger fremover helt slipper for at forpligtelsen til at køre lægevagt om natten - mellem klokken 23 og 8.

Den bemanding skal Region Syddanmark nu selv sørge for.

- Den opgave er vi ikke just begejstret for. Vi vil nu overveje, om det er opgave, der skal udliciteres, siger Bo Libergren.

Der venter borgerne flere nye tiltag for lægevagten fremover. For eksempel skal borgernes opkald til lægevagten opdeles i kategorier efter alvorsgrad og der vil bliver gjort endnu mere brug af videokonsultationer.

Usikkerheden om fremtiden for de lokale lægevagter har betydet meget for mange. For 70-årige Niels Buhl og hans kone, der valgte at flytte til Faaborg for seks år siden, spillede det ind, at der var mulighed for at komme til en vagtlæge i byen, hvis de skulle få brug for det.