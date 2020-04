Regionsrådspolitiker Pia Tørving er død. Det oplyser Socialdemokratiet i Odense.

- Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at vores regionsrådspolitiker og gode kammerat Pia Tørving i dag uden varsel er afgået ved døden, skriver partiet på sin facebookside.

Pia Tørving, der boede i Odense, var fra 2009 regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og blev valgt ind igen i regionsrådet for perioden 2018-2021, hvor hun repræsenterede Socialdemokratiet.

Hun blev 65 år.

Ifølge partiet var der ingen som hende.

- For Pia var en ener. En som altid kæmpede for sociale forbedringer, ordentlige arbejdsforhold, og for at gøre livet lidt bedre for dem, som havde det værst, lyder det fra Socialdemokratiet.

Ud over at være regionsrådsmedlem arbejdede hun som formand for HK Kommunal Midt.

Pia Tørving efterlader sig to børn og fire børnebørn.

- Vores tanker går i denne stund til Pias nærmeste, som har mistet deres elskede mor, søster og bedstemor, skriver Socialdemokratiet.