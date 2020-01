Se listen her: Så mange flere sygeplejersker sikres Fyn i finanslov

Hospitalspatienter på Fyn vil i løbet af de næste år blive mødt af flere end 100 ekstra sygeplejersker, end det er tilfældet i dag.

Det kan de, fordi der i finansloven er afsat midler til 1.000 ekstra sygeplejersker i regionerne. Af en ny liste fremgår det, at Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus i løbet af 2020 og 2021 får midler til 106 ekstra sygeplejersker.

- Det er en god nyhed. Helt bestemt. Nu får vi muligheden for udvælge nogle områder i vores sundhedsvæsen, hvor vi kan sætte ind og styrke indsatsen, siger Bo Libergren, politisk ordfører for Venstre i Region Syddanmark.

I Region Syddanmark rækker de ekstra midler til 214 nye sygeplejerskestillinger fordelt over to år. På Fyn betyder det, at man kan ansætte 53 sygeplejersker i 2020 og 53 igen i 2021.

Det glæder også formanden for regionens sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S).

- Det er god læsning. Nu kan vi støtte op, der hvor de nye sygeplejersker kommer ind. Der kommer ekstra hænder, så vi kan styrke opstarten for nye sygeplejersker og eksempelvis lave nogle forløb, hvor de rent faktisk kan følge med mere erfarne sygeplejersker rundt i starten, siger han.

Flere op i tid

I løbet af 2020 og 2021 vil Svendborg Sygehus og Odense Universitetshopital altså have råd til at ansætte 106 nye sygeplejersker. Situationen er blot den, at der på nuværende tidspunkt stort set ikke er ledige sygeplejersker i regionen.

Derfor vurderes det, at potentialet for at hente sygeplejersker udefra er begrænset.

- Cirka halvdelen af alle sygeplejersker på vores sygehuse arbejder på deltid, så vi skal have nogle af dem til at gå op i tid. Nu får vi økonomi til at gøre det, og på den måde kan vi nu sige, at deltid ikke længere skal være på grund af afdelingens økonomi. Deltid skal kun være, hvis det er noget sygeplejerskerne aktivt vælger til, siger Bo Libergren.

Ifølge Poul-Erik Svendsen skal pengene også være med til at sikre nye sygeplejersker en god start på arbejdsmarkedet.

- Der er forholdsvis mange sygeplejersker, som hurtigt forlader deres job igen kort tid efter, at de er startet. Hvis vi skal fastholde dem og gerne have dem til at arbejde fuldtid, så skal vi sikre, at de kommer godt fra start. Det kan de her midler være med til at sikre.