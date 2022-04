Sygehuse har færre sygeplejersker efter sommerens strejke

Helt konkret har der i fjerde kvartal 2021 blot været 364 ekstra sygeplejersker i forhold til niveauet i 2019 - året før aftalen mellem regionerne og regeringen.

- Mit mål er, at vi sammen med regionerne så hurtigt som overhovedet muligt skal op på de 1000 flere sygeplejersker igen, for vi har brug for dem over alt i vores sundhedsvæsen, siger Heunicke.

Af tiltag nævner sundhedsministeren, at man har gjort det muligt at optage flere på sygeplejerskeuddannelserne.

Derudover investeres der med sundhedsreformen i at sikre, at der er personale nok rundt om på sygehusene.