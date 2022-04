Mangel på personale: Overlæge på OUH er bekymret for fremtiden

Men den udsigt beroliger ikke overlægen.

- Jeg er bange for, at det personale, som det nære sundhedsvæsen ansætter, det er personale, som de henter på sygehusene , så vi får endnu sværere ved at skaffe personale.

En konkurrence

Oprustningen af “Det nære sundhedsvæsen” har de allerede taget hul på i Søndersø

Blandt andet med op til 14 såkaldte døgnpladser, som etableres i et nyt kommunalt sundhedscenter, der skal tackle fremtidens voksende antal ældre. Den slags kræver plejepersonale, faktisk 14 ansatte.

Og de ansatte skal findes et sted, måske endda på OUH.

- Det er jo den konkurrencesituation vi alle sammen er i. Det er jo ikke noget vi som Nordfyns Kommune kan løse, det er jo et nationalt problem man er nødt til at forholde sig til, hvordan man løser. Det siger Judith Poulsen, Chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune