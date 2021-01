Vaccinationstider rives væk: Hav tålmodighed, lyder det fra Region Syddanmark

Der er rift om vaccinationstiderne i Region Syddanmark. Faktisk har flere fynboer og sønderjyder oplevet, at de ikke har kunne bestille tid til det lille stik, selvom de i e-boksen har fået en vaccineinvitation.

Det skyldes, at en vaccinationstid først kan bookes, når Region Syddanmark har sikret sig vaccinen. Derfor er der perioder, hvor der ikke er flere vacciner på lager, og derfor kan regionen ikke lægge tider ud i systemet, der kan bookes.

Region Syddanmark forsikrer dog, at der løbende bliver leveret vacciner, og tiderne vil derfor også løbende blive tilgængelige.

Garanterer vacciner

Rådet er derfor, at man logger ind på www.vaccine.dk senere.

- Selv hvis man heller ikke anden gang ser en ledig tid, skal man ikke frygte, at man bliver glemt. Alle, der ønsker det, skal nok få en vaccination, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Indtil nu er 26.235 borgere i regionen blevet vaccineret med første stik.

Region Syddanmark er begyndt at vaccinere borgere i gruppe to, der er over 65 år og som både modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp.

