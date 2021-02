Brandhunde finder brandårsag på Flintholm Gods

Den seneste uge har brandhunde, brandteknikere og elektrikere gennemsøgt den udbrændte bygning ved Flintholm Gods i Vester Skerninge for at finde årsagen til branden, der torsdag udryddede laden.

Politikommissær Jack Liedecke fortæller til TV 2 Fyn, at Fyns Politi har igangsat det, politiet kalder 'den store pakke' for at finde brandårsagen. Nu er konklusionen kommet.

Læs også Anden gang på få år: Brand på stort sydfynsk gods

- Brandårsagen skal formentlig findes i en utæt rørforbindelse til en gaspejs, der stod ved gavlen. Det har udviklet sig og ramt spærrene, hvorefter det har bredt sig til resten af tagkonstruktionen, oplyser Jack Liedecke.

Anden brand på få år

Branden opstod i laden foran hovedbygningen klokken 5.50 torsdag morgen. Ifølge Jack Liedecke havde gaspejsen været i brug inden branden, men var flere gange gået ud - formentlig på grund af de utætte rør.

Torsdagens brand var den anden brand på godset på bare få år.

Læs også Brand på Flintholm Gods

I juli 2016 udbrændte en fredet bygning foran hovedbygningen til godset. Bygningen rummede blandt andet et galleri.

Dengang var det formentligt et halmfyr, der var årsag til branden, der betød, at kun murene i dag står tilbage.