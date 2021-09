Debat om skældud-fri skoler - nu vil Svendborg være med

Og den fremgangsmåde kan betale sig, mener børne- og skoleforsker Louise Klinge.

- Vi skal have et samfund præget af venlighed, respekt og en påmindelse om, at mennesker gør det godt, når de kan. Så vi skal sikre, at det kan lykkes bedst muligt så ofte som muligt, siger hun.



Mange har ikke taget skade af skældud

Mange husker dog selv at have fået skældud i deres skoletid uden at have taget skade af det efterfølgende. Så er det også nødvendigt at lave om på?

Ja, lyder det fra Nanna Lohmann.

- Rigtig mange af os har fået skældud og har klaret det fint. Men det er sådan, at skældud aldrig er særlig konstruktivt. Det påvirker både dem, der skælder ud, det barn, der bliver skældt ud, men det påvirker også hele klassefællesskabet, siger hun.

- Jeg tænker, vi har en helt særlig forpligtelse til at møde børnene på en anden måde, så skældud kun er en helt særlig undtagelse. Man kan sagtens være en tydelig voksen og sætte retning uden at benytte sig af skældud.