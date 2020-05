Dyrepensioner står gabende tomme: - Alt har forandret sig her

Tidligere på ugen kom statsminister Mette Frederiksen (S) med en skuffende melding til de fynboer, der havde planlagt at tilbringe sommerferien på en strand i Sydeuropa.

Men for de fynske dyrepensioner kan det få mere vidtrækkende konsekvenser. Her plejer både katte og hunde at være på ophold, mens deres ejere er afsted.

Men i øjeblikket står pensionerne gabende tomme, fortæller ejeren af Ærtebjerg Hundepension, Birgitte Frederiksen.

- Alt har forandret sig her. Vi plejer at have 23 hunde i pinsen - måske 25. I dag har vi tre. Så der er tomme ordrebøger og tomme hundebokse, siger hun til TV 2/Fyn.

Men det er ikke kun kunderne Birgitte Frederiksen savner. Hun savner i høj grad dyrene.

- Man savner de brune øjne og våde snuder til at ønske en godmorgen, når man kommer ud i stalden. Det er helt spøgelsesagtigt og ubehageligt at være derude, når der ikke er nogen hunde faktisk, fortæller hun.

Lange ventelister forsvandt

Pensionen kan huse 30 hunde, og det har stor økonomisk betydning for Birgitte Frederiksen, at både danskere og kæledyr er nødsaget til at blive hjemme i juni, juli og august, som er hendes højsæson.

En situation hun ikke havde forudset, da hun til nytår stod med lange ventelister.

- Så står man et halvt år efter og har en tom stald. Det er rigtig trist, siger hun.

Også hos Oure Kattepension, der har plads til 12 katte, har der været stille siden nedlukningen i marts.

- Der har nærmest ikke været katte siden 9. marts. Lige nu har vi tre katte. Så det har været stille, fortæller ejer Maria Lund Nielsen.

Hjælpepakke giver ro i maven

Hundepensionen har som mange andre virksomheder været nødsaget til at sende medarbejderne hjem, men fået støtte af en af regeringens hjælpepakker.

- Det gør, at man slapper lidt mere af i maven. Men det er slet ikke som de indtægter, vi normalt har her om sommeren, siger Birgitte Frederiksen.

Begge pensionejere håber dog, at der langsomt begynder at komme hundesnuder og kattepoter i pensionerne igen i takt med genåbningen.

- Det er selvfølgelig tomt og en forfærdelig situation for landet og for hele verden, men vi må holde modet oppe og håbe på, at der er lys forude. Der kommer også et efterår, siger Maria Lund Nielsen.

Panik i Højby

I Højby rammer coronakrisen hjælpen til hjemløse hårdt. Her fortæller formand for foreningen Min Ven Katten, Sonja Nielsen, at kassen meget snart er tom.

Min Ven Katten får hjælpen til hjemløse katte til at løbe rundt via pensionatet på Nørre Lyndelsevej. Men pensionatet er tomt - og det er pengekassen også.

- Alt,hvad vi plejer at have af bookinger i foråret er ikke kommet. Og det, som plejer et komme løbende, har der heller ikke været noget af, fortæller Sonja Nielsen.

I 2019 kom der 195.000 kroner ind via pensionatet. Til dato i år er omsætningen i pensionatet på 35.000 kroner.

- Pensionatet er det, der gør, at vi har råd til at hjælpe hjemløse katte. Uden de penge, så bliver vi nok nød til at lukke, siger Sonja Nielsen.

I modsætning til andre dyrepensionater er Min Ven Katten en forening, og Sonja Nielsen fortæller, at man ikke har søgt statens hjælpepakker:

- Vi har ikke en statsautoriseret revisor, som er et krav. Sådan en koster i hvertfald 25.000 kroner, og så er det ikke en gang en garanti for at få hjælpepakker.

Et nødråb på Facebook om økonomisk hjælp, har dog givet lidt luft til katte-arbejdet i Højby. Nødråbet har indtil videre givet 30.000 kroner i donationer.

- Det er vi rigtig, rigtig glade for. Det giver os til tre måneders husleje. Men vi kan blive nød til, at afvise at hjælpe hjemløse katte, som det er nu, siger Sonja Nielsen.