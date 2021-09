Dyrholm vandt igen, igen SVEND-prisen: Skuespillerne hylder at publikum bestemmer

Hun er fra Svendborg, kun 21 år gammel, men er allerede blevet omtalt som et lysende skuespilstalent. Hun er da også nomineret som årets håb.

- Det er dejligt at være tilbage og og skulle fejre det med ens kollegaer i Svendborg, fortæller Sandra Guldberg Kampp.



Ligesom kollegaen Trine Dyrholm sætter hun stor pris på, at det er publikum der bestemmer, hvem der skal løbe med priserne. Det er den eneste af sin slags i Danmark.

- Det betyder jo alt, for det er dem, vi laver film for, og det er dem, der er de "rigtige" kritikere". Så det er et kæmpe cadeau, at man får lov til at være nomineret, siger svendborgenseren.

Her er vinderne

Måske er det også med god grund at Trine Dyrholm holder af SVEND-prisen. For endnu engang kunne hun lade sig hylde på scenen, da publikum for fjerde gang kårede fynboen til årets kvindelige skuespiller.

Hun vandt også prisen 2016, 2017 og 2019.