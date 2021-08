Kampen om brunsvigeren: Fynsk entertainer trukket i retten

Her er der blandt andet en facebookbruger, der påpeger, at der netop er mange bloggere og influenter, som oplever, at deres materiale bliver brugt i andre sammenhænge.

Kan godt følge argumenter

Claus Skytte erkender dog, at det kan være et skråplan at rangliste værdien af billeder efter motiv eller rangliste folks arbejde.

- Jeg kan godt følge alle de argumenter, der er kommet frem om det her. Derfor synes jeg også, det er en god tråd (under facebookopslaget, red.), siger Claus Skytte.

- Jeg ville bare ønske, det kunne have været løst på en god gammeldags fynsk måde. Over en kop kaffe og et stykke hjemmebagt brunsviger.

Entertaineren, der fornyligt er flyttet til Svendborg, står nu for at skulle i retten to gange om sagen.

Claus Skytte sætter sin lid til, at dommeren vil være nådig, siger han, mens han erkender sin skyld.

TV 2 Fyn har ikke fået oplyst navnene på de to bloggere, og de kan derfor ikke give deres side af sagen. Så dette er alene sagen beskrevet fra Claus Skyttes side.