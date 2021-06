Far dømt for voldtægt af sin egen mindreårige datter

- Særligt det faktum, at pigen havde betroet sig til to veninder meget tidligt i forløbet, har været en afgørende faktor for, at vi overhovedet kunne rejse sagen og i dag få gerningsmanden dømt, siger anklageren.

Grunden til en mand, der er islandsk statsborger, kan dømmes i Danmark, skyldes, at man siden 2008 har haft mulighed for at retsforfølge i det danske system, når der er tale om en forurettet, der er dansk statsborger.

Gik efter højere straf

Det forklarer senioranklager Jacob Thaarup, som er positiv over, at retten gav datteren medhold i sine anklager.

- Jeg er i særdeleshed tilfreds med, at manden er dømt for det mest alvorlige forhold, som går på voldtægt, siger han til TV 2 Fyn.

Senioranklageren fortæller dog, at han gik efter en straf på syv til otte års fængsel. Dog var han klar over, at det var en svær sag, fordi overgrebene lå så langt tilbage i tid.

Han fortæller, at sagens fakta taler for sig selv. Det er en usædvanligt alvorlig sag.

- Jeg var ikke i tvivl om, at det, datteren fortalte, var sandt, men det er ikke ensbetydende med, at retten finder det bevist.