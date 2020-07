Fynbo knaldet for pengefalsk: Betalte med falske euro-sedler

En 49-årig lokal mand fra Svendborg har betalt med falske 50 euro-sedler i butikkerne i Svendborg.

Fredag opdagede en forretning, at den var i besiddelse af de falske sedler, og via butikkens overvågningskamera fandt politiet frem til den 49-årige mand.

- På billederne kan man se, at han står med et bundt 50 euro-sedler, så der er risiko for, at han har handlet flere steder, fortæller vagtchef Torben Jakobsen, Fyns Politi.

- Vi vil gerne have henvendelser fra butikker, som kan have taget imod sedlerne, så vi kan få et overblik over omfanget, tilføjer vagtchefen.

Falskneriet blev opdaget fredag. Efter afhøring er manden løsladt med en sigtelse, hvor straframmen i grove tilfælde er op til 12 års fængsel.

Ifølge Torben Jakobsen har euro-sedlerne alle det samme serienummer, og man ved endnu ikke om der er flere om svindelnummeret.

