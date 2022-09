GOG slår Fredericia på cruise control og stryger alene til tops

GOG behøvede end ikke at anstrenge sig.

Søndag eftermiddag snuppede håndboldligaens dukse en klar sejr på 34-28, da de var på besøg hos Fredericia Håndboldklub.

Værterne fandt aldrig et niveau, der kunne matche den effektive GOG-maskine, der bare buldrede derudad fra første fløjt.

Fynboerne kan nu prale af at være alene i toppen af tabellen. Klubben har vundet alle sine fem kampe i sæsonen og er dermed et point foran Aalborg Håndbold, der lørdag smed point mod Bjerringbro-Silkeborg Håndbold.

Allerede fra kampens første minutter kunne man se, hvilken vej det ville gå i Fredericia. GOG havde smurt kontramaskinen omhyggeligt, og efter syv minutter var topholdet foran med 6-2.

Fik aldrig færten af point

I det stationære angrebsspil dirigerede Morten Olsen som vanligt med stor kløgt, og Fredericia formåede ikke at sætte et tilstrækkeligt antal tacklinger ind og lykkedes ikke med at bryde gæsternes rytme. Og det er mildest talt farligt at lade GOG spille uhindret i angrebet.

Samtidig diskede Fredericia op med uskarpt angrebsspil og langskud uden synderlig pondus, så efter et kvarter var værterne bagud med 5-13.

Kortvarigt fandt Fredericia et niveau, klubben kunne være bekendt, og kom lidt tættere på GOG, men Jerry Tollbring satte bolden i nettet til en pauseføring på 20-13.

I anden halvleg satte GOG cruise control på. Tempoet faldt i angrebsspillet, men dampen blev holdt oppe defensivt.

Fredericia halede en lille smule ind, men GOG lod aldrig hjemmeholdet få færten af point.