Gravid barnebrud: Fynsk DF’er beskyldes for at sprede fake news

Dorthe Ullemose, der sidder i byrådet i Svendborg, har delt et billede af en tilsyneladende gravid pige på Facebook til en historie om barnebrude. Politikeren beskyldes for at sprede falske nyheder, fordi pigen ikke er gravid, men syg.