Tagkonstruktion udbrændt: Historisk gård i flammer

Fyns Politi fik anmeldelsen om branden på Bjørnemosevej 40 i Svendborg klokken 13.05.

Vagtchefen oplyser til TV 2 Fyn, at der endnu ikke er overblik over situationen, men ifølge politiets oplysninger er der ikke mennesker eller dyr i bygningen.

Ifølge vidner på stedet var tagkonstruktionen omspændt af flammer.

- Der er store materielle skader og tagkonstruktionen er udbrændt, oplyser Fyns Politis vagtchef Peter Vestergaard.

Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået.

- Der var mennesker i bygningen kort før branden. De fortæller, at strømmen pludselig gik og herefter brød branden ud, siger vagtchefen.

Ilden har fat i hovedbygningen, der er opført i 1864.

Bjørnemose Gods i brand Foto: Privat

Bjørnemose er en såkaldt sædegård, der ligger i Tved Sogn, og den var oprindeligt ejet af Kongehuset.

Gårdens historie kan spores tilbage til 1531.

I dag er godset ejet af en fond og fungerer som kursussted og lægger lokaler til konferencer, brylluper og andre store fester.

Fyns Politi oplyser, at der kan gå mange timer før branden er under kontrol.

opdateres

Foto: Privat

00:59

Sent mandag eftermiddag gik brandfolk i gang med at fjerne gavle på Bjørnemose Gods af frygt for nedstyrtning. Video: Fotograf: Alexander Aagaard Redigering: Ole Holbech