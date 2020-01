Højrefløj vender hjem med Champions League-erfaring

25-årige Kasper Kildelund vender efter sommerpausen tilbage til Fyn og GOG på en tre-årige aftale.

Med i kufferten har han erfaring fra Champions League og EHF Finals plus et pokalmesterskab efter fire år hos TTH Holstebro.

- Vi har indgået en treårig aftale med Kasper Kildelund, og det er vi rigtigt godt tilfredse med. Det er lige i GOGs ånd, at Kasper vender tilbage efter at have været ude for at hente erfaring i anden klub, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen og tilføjer:

- Han har GOG-DNA, og han har fået mere hår på brystet, så nu er det hans tur til at lære fra sig til de unge i GOG, siger Kasper Jørgensen om højrefløjen.

Det med GOG-DNA'et skal tages ganske bogstaveligt, da Kasper Kildelunds mor, Vivi, arbejder på kontoret i Gudme, og hans far, Søren Kildelund, er tidligere GOG-spiller.

Faktisk spillede Søren Kildelund DM-finale for GOG den 11. maj 1994, da Kasper Kildelund og tvillingesøsteren Louise kom til verden.

Ud over Vivi og Søren Kildelund arbejder onklen Niels Kildelund også i GOG, og det samme gør tanten Anette.

