I 30 år frygtede Jesper Wung-Sung at skrive bestemt bog - men en drøm gav ham modet

Forbilledet har stået massivt som en skygge i de 30 år, Jesper Wung-Sung har været forfatter. Hans Christian Andersen, Danmarks mest berømte forfatter.

- Jeg har vidst i over 30 år, at jeg ville skrive den her bog. Både fordi HC er et kæmpe stort forbillede for mig som forfatter, og fordi han er så kompleks en person, at det skriger på at blive fortalt. Jeg har bare ikke været klar.



52 værker - børnebøger, ungdomsbøger, noveller og romaner krævede det som tilløb, før Jesper Wung-Sung var klar til at lægge arm med sin ærefrygt.

For selvom stakkevis af litterære priser er blevet kastet efter bestsellerforfatteren fra Svendborg gennem årene, har den sidste stump mod manglet til at skrive den bog, der har boblet i ham så længe han husker: En bog med H.C. Andersens egen stemme.

Drømmen

Men så kom den, den rette drøm på det rette tidspunkt. I drømmen sidder Jesper Wung-Sung i et fly ved siden af en umanerligt irriterende dreng, der kravler rundt på sædet. Det går op for Jesper Wung-Sung, at drengen er H.C. Andersen, og øjeblikket efter vågner han i et styrt af klarhed:

- NU skal jeg skrive den bog! Nu er jeg klar.