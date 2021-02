Instagramprofil eksploderet hos GOG-spiller: - Det bliver jeg drillet lidt med

GOG-spillerne fra det danske herrelandshold vendte torsdag tilbage til Gudme, hvor hverdagen igen melder sig efter VM-guldet i søndags.

Fire spillere fra guldholdet mødte op til dagens træning, og opmærksomheden gik til 21-årige Mathias Gidsel, der fik sit gennembrud under slutrunden - så meget at antallet af følgere på hans instagramprofil er eksploderet.

- Lige pludselig har jeg fået en masse følgere og en masse opmærksomhed på min forholdsvis kedelige instagramprofil. Den bliver jeg drillet lidt med. Nogle af de unge drenge ser med misundelse på antallet af følgere, siger Mathias Gidsel til TV 2 Fyn.

Flyver højt på Instagram

Inden VM havde han kun et par hundrede følgere. I skrivende stund har han over 65.000.

- Han er lidt oppe at flyve, siger holdkammeraten Emil Jacobsen, der efter tumult med coronaprøver også fik spilletid i Egypten.

- Det er dejligt at være tilbage hos drengene. Dem har jeg savnet. Atmosfæren er skøn at mærke igen.

Skæg og ballade med Gidsel

Ud over Mathias Gidsel og Emil Jakobsen vendte også Morten Olsen og Anders Zachariassen tilbage til Gudme tidligere på dagen.

- Vi laver lidt skæg med Gidsel og hans mvp-status og hans mange følgere på Instagram. Det er alt sammen skæg og ballade, og det er også en af grundene til, at det er fedt at være her, siger Morten Olsen.

- Det er skønt at blive modtaget på den måde. At holdkammeraterne er glade for, at vi kommer hjem med noget metal, er skønt, tilføjer Anders Zachariassen.

GOG, der ligger på førstepladsen i herrehåndboldligaen, spiller sin næste ligakamp på lørdag på hjemmebane mod TTH Holstebro.