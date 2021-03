Kan generobre førsteplads: GOG klar til at modtage Skanderborg Håndbold

Lørdag eftermiddag byder de gultrøjede GOG-spillere Skanderborg Håndbold velkommen.

Og hvis det sydfynske hold formår at hive sejren hjem, så kan de altså indtage toppen af tabellen i Herre Håndbold Ligaen. Derfor er der også meget på spil.

Læs også Landsholdsspillere fører an i GOG-sejr over russere

- Det plejer at være tætte kampe, når vi spiller mod Skanderborg Håndbold. Der er ingen tvivl om, at det er to hold, der står godt til hinanden og udfordrer hinanden på en række parametre i begge ender af banen, siger GOGs træner Nicolej Krickau på GOGs egen hjemmeside.

Lige nu har GOG indtaget 2. pladsen i ligaen, men holdet er én kamp bagefter ligaens nummer 1, som er Aalborg med 39 point - samme antal point som det sydfynske hold.

Kan ende grundspil på 1. pladsen

Grundspillet i Herre Håndbold Ligaen er da også så småt ved at nå sin ende, og derfor kan det være en ekstra stor fordel for GOG at vinde sine to sidste kampe inden slutspillet.

Gør de det, kan de nemlig tage to point med sig i slutspillet, og det betyder også, at de kommer i pulje med ligaens nummer 4, 5 og 8. Det kan altså øge deres chancer for at ende med den helt store sejr.

- Det handler selvfølgelig om at peake, når vi rammer slutspillet, men selvfølgelig jagter vi at komme på 1. pladsen. Vi ved dog også, at det er en hård kamp, der venter os lørdag, siger Nicolej Krickau.

Håndboldligaens turneringsform I Herre Håndbold Ligaen dyster 14 hold om førstepladsen. Alle holdene mødes én gang ude og én gang hjemme i grundspillet, og de otte bedst placerede hold i grundspillet går videre til slutspillet, hvor de otte hold fordeles i to puljer á fire hold. Også i slutspillet skal holdene møde modstanderne én gang på hjemmebane og én gang på udebane. Holdene, der lå nummer et og nummer to i grundspillet starter slutspillet med to points, mens nummer tre og nummer fire starter med ét enkelt point. De resterende hold kommer med i slutspillet uden point. Vinderne af puljerne mødes afslutningsvist i op til tre DM-finaler, og 2'erne mødes i bronzekampe. Puljerne opdeles med ligaens nummer 1, 4, 5 og 8 i den ene pulje og nummer 2, 3, 6, og 7 i den anden. Kilde: Dansk Håndboldforbund. Se mere

Udover lørdagens kamp mod Skanderborg Håndbold, skal GOG spille mod Fredericia Håndboldklub søndag den 4. april. Og efter den kamp vil grundspillet for de sydfynske herrer være overstået.