Mange bliver afvist ved boarding: Torben fik ikke lov at besøge datter i Canada

Og særligt den situation opstår ofte under de mange rejseregler, der er kommet i stand under coronapanemien, beretter virksomheden, der i 2014 blev stiftet af de tre fynboer Gustav Thybo, Johan Thybo og Philip Brechmann.

Faktisk har virksomheden i år fået seks gange så mange henvendelser om boardingafvisninger, som man gjorde i samme periode i 2019.

- Det vælter ind med sager, siger Guxi Maria Abel, der er leder af Juridisk Support hos Flyhjælp.

Det er dog sjældent, at de passagerer, som er blevet afvist har dokumentation for, at de ikke har fået lov at komme med flyet. Og uden det, står man med en dårlig sag.

En af dem, der har været ude for at blive afvist, er Torben Mikkelsen fra Thurø. Planen om at besøge hans datter, svigersøn og barnebarn i Canada, røg i vasken, da han ikke kunne få lov at komme ombord på flyet.

- Det var dybt frustrerende. Jeg sagde: Det kan ikke være rigtigt, fortæller han.

Han og flyselskabet var uenige om, hvorvidt han havde tilstrækkelig dokumentation i forhold de regler, der er for at rejse under coronapandemien. Derfor fik han ikke lov at komme med på flyet.

Han fik dog aldrig dokumenteret, at han blev afvist, og den aflyste rejse blev derfor på egen regning.