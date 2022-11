Kommende multiarena bliver dyrere: - Vi har sådan set ikke råd

Svendborg Kommune har ikke råd til, at driftsudgifterne til den kommende multiarena stiger med 50 procent.

Det siger formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Jesper Kiel (EL).

- Jeg har fra starten af tænkt, at vi har sådan set ikke råd til at skulle putte penge i det her, siger Jesper Kiel til TV 2 Fyn.

Han peger samtidig på, at der lige er skåret 24 millioner i budgettet til blandt andet vedligehold af kommunens bygninger.

En million plus millioner

Diskussionen om den kommende multiarena i Svendborg vil således formentlig få nyt liv i den kommende tid.

Arenanen bliver nemlig dyrere for borgerne i Svendborg Kommune, end man først havde beregnet.

I første omgang skulle arenaen, der er en udbygning af det eksisterende idrætscenter, koste kommunen to millioner kroner i årlig drift.

Driften bliver nu i stedet en udgift på cirka tre millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis.

Oven i den stigning af de løbende udgifter skal der også bruges op mod seks millioner kommunale kroner mere på blandt andet parkeringsområdet.

Borgmesteren håber

Det er lokale private investorer, der betaler for multiarenaen. En arena, hvor blandt andet GOG fremover skal spille deres kampe.

Men nu skal økonomiudvalget så igen kigge på, om kommunen kan være med økonomisk, og her håber en optimistisk borgmester Bo Hansen (S) på, at stemningen fortsat er positiv.

- Jeg håber da, at der vil være et flertal, som peger på, at vi skal arbejde videre med det, og som er klar til også at finde den ekstra udgift, det måtte medføre, siger borgmesteren.

Men han møder altså modstand fra Jesper Kiel, som peger på besparelserne på budgettet.

- Vi har lige været ude i et budget, hvor der er skåret otte millioner fra trafiksikkerhed, cykelstier og gader. Og 16 millioner på vedligeholdelsen af vores egne bygninger.

- Så har vi ikke råd til også at skulle give tilskud til driften af en privatejet multiarena, siger Jesper Kiel.

Borgmester Bo Hansen mener dog, at man fra politisk side stadig skal anerkende, at det netop er villige private midler, som vil finansiere opførslen af arenaen.

- Vi har ikke ret mange penge til anlægsmidler, og her kommer der en gruppe investorer, der vil investere 60 millioner. Og ja, så medfører det en driftsudgift, men vi har ikke selv mulighed for, at rejse et lignende projekt.

Planen om en ny arena i Svendborg blev præsenteret i slutningen af maj. Fem store, C.C. Jensen A/S, Humlebo Gruppen A/S, HV Invest, Fonden for Fynske Bank og Halberg A/S, og fem mindre private investorer finansierer projektet, som løber op i 60 millioner kroner.

Arenaen vil få plads til 3.400 tilskuere og skal altså huse GOG's hjemmekampe. Det forventes, at arenaen kan tages i brug inden udgangen af 2024.