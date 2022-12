Lene sender 1.000 julekort til ældre på plejehjem: 92-årige Rigmor blev rørt til tårer

Det varmer

De rosende ord varmer hos kvinden bag.

- Jeg bliver megaglad. Det giver mig energi til at fortsætte projektet, fordi jeg kan se, at det gavner, siger Lene Meldgaard.

Ideen til den helt særlige juletradition startede i hendes strikkeklub, hvor snakken faldt på julen og de udeblivende julekort.

- Jeg kom til at tænke på de ældre, og hvor synd det er for dem, så jeg spurgte min veninde, hvor mange ældre der er på det plejehjem, hvor hun arbejder, fortæller Lene Meldgaard.

Der er 50 beboere. De kort var skrevet på få dage. Året efter var antallet af kort allerede steget til 1.000.

- Det giver dejlig varme at vide, at nogen sætter pris på det.

Fjerner stress

Men ikke nok med at Lene Meldgaard mærker, hvordan kortene varmer andre i juletiden, så er arbejdet med at lave de mange håndskrevne kort også en til stor gavn for hende selv.



- Det får mig til at stresse af. Jeg lukker simpelthen af for det stress, jeg lever med til hverdag, siger Lene Meldgaard.

Hun har i over ti år været syg med stress, angst og depression

- Ved at sidde med noget kreativt i hånden, så får jeg de dumme tanker væk og bliver ikke sur og ked af det. Det gør, at jeg kan få hverdagen til at hænge sammen.

Lene Meldgaard har i år fået en stor del hjælp til julekortene. Blandt andet har Kvickly Svendborg City doneret 1.000 chokolader, som de ældre kunne nyde, byens fotoforretning Click har doneret 1.000 portrætfotos af Lene Meldgaard, så de ældre kan få sat et ansigt på afsenderen af julekortene.

Også Pictura, der leverer julekort til supermarkeder landet over, har spædet til. De har sendt en kasse med julekort, som hun kan bruge.

- Det er bare super super fedt, at der er nogle, der vil blive ved med at hjælpe til, så jeg kan holde gang i det, siger Lene Meldgaard.