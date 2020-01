Se videoen: Nysgerrig delfin på besøg i Svendborg

På bredden ved Christiansminde i Svendborg blev der søndag eftermiddag råbt og peget.

Ude i vandet kunne man nemlig spotte en grå finne, der legesygt svømmede rundt.

Finnen sidder på en tre meter lange han-delfin, der ikke holdt sig tilbage, da den opdagede en gruppe fritidsdykkere i vandet.

- Den var få meter fra os og meget nysgerrig. Omkring ti gange kom den tilbage og kiggede. Det var en fed oplevelse, siger fritidsdykker Tommy Hansen.

Først var den skræmmende

Det er ikke hver dag, man kan være heldig at se en delfin i dansk farvand, og derfor hoppede dykkerens hjerte da også lige et slag over, da han til at starte med så en mørk skygge glide forbi.

- Første gang den kommer forbi, kan det godt være lidt skræmmende, fordi den er forholdsvis stor, siger Tommy Hansen.

Dykkerne blev dog hurtigt klar over, at der var tale om den delfin, som flere kollegaer også havde haft besøg af på deres dyk i Svendborgsund.

I ti minutter svømmende delfinen til og fra for at holde øje med, hvad de lavede, fortæller fridykkeren.

Set i sundet siden sidste år

Den omtalte delfin er af arten Øresvin, som er den mest almindelige delfinart. Pattedyret lever normalt af fisk og blæksprutter.

Delfinen er blevet set i Svendborgsund siden oktober sidste år.