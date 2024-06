Spektakulært projekt er indviet - "bare så smukt og så meningsfuldt"

En ny hverdag

Fredag var så den officielle åbning af stien, hvor både taler, sang, rød-hvide flag og brunsviger var på menuen.

Her kunne lokale interesserede møde op med deres cykel og sammen køre over den 200 meter lange bro, som bugter sig over Hvidkilde Sø. Og - modsat tidligere - byde cyklisterne på en bilfri tur.

- Jeg er superglad, jeg kan slet ikke lade være med at smile over den. Og man kan sige, der er rigtig medvind på cykelstien, fortæller Rasmus Andersen, der var med til at indvie den nye millioninvestering.

Og hos formanden for den lokale aktionsgruppe, der i flere år har kæmpet for dagen i fredags, var der endelig lettelse og begejstring at spore.

- Jeg har da været usikker indimellem. Indrømmet. Og havde jeg vidst, hvor lang og snoet vejen var, kan det godt være, jeg var gået uden om. Men det har vi glemt i dag, siger han og forklarer hvorfor:

- Når du cykler, så er alle sanser åbne. Og når man samtidig ikke skal være bange for trafikken, så er det bare så smukt og så meningsfuldt.

Og resultatet af foreningens arbejde anerkendes hele vejen op, fra de cyklister vi mødte, til borgmesteren for Svendborg Kommune

- Den har stor betydning for lokalsamfundet. Den er på alle mulige måder spektakulær. Det må man sige, og det er usædvanligt at et område får så fin en cykelsti. Så, det er en stor festdag, siger Bo Hansen (S).