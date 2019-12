Stort tyveri af fyrværkeri fra sportshal

Fyns Politi efterlyser vidner i forbindelse med et indbrud i to aflåste containere ved Tåsingehallen, hvor der opbevares fyrværkeri i forbindelse med et fyrværkeriudsalg.

Her er der blevet stjålet fyrværkeri for 200.000 kroner, oplyser vagtchef Kenneth Taanquist hos Fyns Politi.

Der er tale om lovligt fyrværkeri, der er blevet solgt af Tåsinge Forenede Boldklubber.

Tyveri igen i år

Indbruddet er sket ved Tåsingehallen på Eskærvej mellem fredag klokken 23.00 og lørdag klokken 07.30. Har du set noget i den forbindelse, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.

På sin facebookside opfordrer idrætsforeningen folk til at komme og købe det fyrværkeri, der trods alt er tilbage.

- Vi har et begrænset udvalg og rigtig mange penge ude at svømme. Men det, vi har tilbage, er der rigeligt af, og bliver det solgt, begrænser vi tabet, skriver Tåsinge Forenede Boldklubber.

Også i 2018 blev der stjålet en større mængde fyrværkeri fra Tåsinge Forenede Boldklubber. Foreningen solgte dengang fyrværkeri fra parkeringspladsen ved Rema 1000. Her blev der stjålet for 26.000 kroner.

Fyrværkeriet blev dog fundet igen og afleveret tilbage til idrætsklubben. Dengang blev tre unge mænd fra Aarhus anholdt i forbindelse med tyveriet.