Uddannelser til Svendborg: Attraktiv placering på havnen møder modstand

For den perfekte beliggenhed er vigtig, hvis det skal lykkes at tiltrække flere studerende til Svendborg.

- Vi tror, det er vigtigt, vi tror, det har en betydning for de studerende, at vi også kan se ind i et attraktivt campus, hvor de godt kunne tænke sig at tage en uddannelse og lægge nogle timer også i miljøet omkring havnen. Så vi forestiller os, at det ville være et attraktionselement, som gør lidt yderligere til, at det bliver en succes, siger rektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Jens Meyer Pedersen.

Som en del af regeringens udflytningsplan " Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund" skal UCL flytte cirka 400 studiepladser til Svendborg.



Industri skal erstattes med tusindvis af unge studerende

I dag lyder der byggestøj fra det kommende SIMAC, og lastbiler bliver lastet på Nordre Kaj. Men om nogle år skal havneområdet i Svendborg gerne genlyde af stemmerne fra adskillige tusinder unge studerende.

- Hvis vi har et fedt tilbud her ved kajkanten, tror jeg at de næste uddannelser også lander her, siger Svendborgs borgmester Bo Hansen (S).

Et flertal i Svendborg Byråd besluttede for nylig at imødekomme UCL's ønske om at bygge et nyt uddannelsescenter på en særlig attraktiv beliggenhed.