Verdens bedste skraldemand? Når Kenneth tømmer skrald, smiler thurinerne

- Der står Astrid og lillebror ovre i vinduet og vinker. Det står altid og vinker der, siger Kenneth Steenberg fra bilen, inden han hopper ud og råber: "Godmorgen, børn."

- Det er min motivation til at stå op hver eneste morgen klokken jeg ved ikke hvornår, fordi jeg ved, at folk står derude og venter.

I foråret 1999 tømte Kenneth Steenberg sin første skraldespand på solskinsøen Thurø.



Siden har han tømt over to millioner skraldespande, og i sidste uge havde skraldemand Kenneth Steenberg, eller "Skraldemanden fra Thurø," som folk i Svendborg kalder ham, 25 års jubilæum.

Han spreder stadig glæde hver morgen, når han kører rundt på Thurø i sin blå skraldebil. Med slikkepinde til de mindste og et "godmorgen, hvordan går det" til de ældste, sørger han for, at borgerne på Thurø får en tømt skraldespand og en god start på dagen.

- Han er altid glad og smilende, og hvis du er ked af det en dag, så er han der for dig. Han er meget populær på Thurø, fortæller Karen Madsen, der bor på øen.