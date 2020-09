Yderligere tre havørne fundet døde: - Der er ingen tvivl om forgiftning

Onsdag aften blev en død havørn fundet på en mark i Tåsinge nær Valdemars Slot, og mandag aften var den gal igen.

Yderligere tre havørne blev fundet døde i området nær Tåsinge, og Dansk Ornitologisk Forening er overbevist om, at de er blevet forgiftet.

Læs også Sjælden rovfugl fundet død: Mistænker forgiftning

- De har ligget lige nedenunder reden, så der er ingen tvivl om, at de er forgiftet, siger Poul Rasmussen, der er medlem af Dansk Ornitologisk Forening på Fyn.

Han vurderer, at havørnene nok har ligget under reden en måneds tid.

Havde ikke set havørnene længe

En fotograf, som plejer at fotografere ørnene, undrede sig over, at han ikke havde set dem længe og gik ud for at lede efter dem.

- De plejer at holde rimelig fast til omkring redestedet, indtil ungerne flyver fra. Og så gik han ind og fandt dem liggende her, siger Poul Rasmussen.

Ifølge ham kan havørne godt dø, hvis de er uerfarne, men han er ikke i tvivl om, at det ikke er tilfældet her.

- Når man så kommer ud og oplever, at der ligger tre døde havørne lige under en rede, så er det jo helt sikkert en forældrefugl, der har fundet et forgiftet bytte og har været oppe og fodre ungerne, siger han.

Spor i reden

Det er tidligere set, at rovfugle er blevet forgiftet, fordi nogen har lagt stykker af kød med gift ud i naturen. Nu håber Dansk Ornitologisk Forening på, at der måske ligger spor oppe i reden, der kan afsløre dødsårsagen.

Læs også Sølvmåge kommer tilbage igen og igen - sådan har det været i 13 år

- Det kan ikke bevises, medmindre der ligger noget oppe i reden, siger Preben Sørensen, der er tidligere skytte hos Valdemars Slot. Han kalder situationen "rystende".

- Jeg ser det, som om nogen har forsøgt at slå mine børn ihjel, og det har de gjort her. Det er en del af min familie, der ligger her, siger han

Han har sammen med Poul Rasmussen været med til at ringmærke og passe godt på havørnene.

Flere sjældne rovfugle er fundet døde

Tilbage i maj blev en rød glente, der er en anden sjælden rovfugl, fundet i samme område, og den blev testet positiv for carbuforan, som er et meget stærkt giftstof, der har været forbudt i årevis.

Havørnen, der blev fundet i onsdags, er kørt til nærmere undersøgelse på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, for at fastslå dødsårsagen.