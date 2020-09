Sjælden rovfugl fundet død: - Mistænker forgiftning

Noget tyder på, at Tåsinge er et farligt sted at opholde sig, hvis man er rovfugl.

Onsdag aften blev en død havørn fundet på en mark i nærheden af Valdemars Slot, og Dansk Ornitologisk Forening mistænker, at den kan være blevet forgiftet.

- Jeg er virkelig harm over det, og jeg føler en stor magtesløshed over det, siger Henrik Kalckar Hansen, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening på Fyn.

Ørnen blev hentet af Dansk Ornitologisk Forening på Fyn, og fredag skal den til nærmere undersøgelse på Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Unaturlig død

Tilbage i maj blev en rød glente, der er en anden sjælden rovfugl, fundet i samme område, og den blev testet positiv for carbuforan, som er et meget stærkt giftstof, der har været forbudt i årevis.

Og flere ting tyder på, at også havørnen har været udsat for en forgiftning.

- På denne årstid burde en havørn i den alder have nemt ved at finde føden. Den virker ikke spor afmagret, siger og fortsætter:

- Den lå heller ikke tæt på en vej, og der er ingen skader på den, så den er ikke påkørt. Der er heller ingen højspændingsmaster, så det er meget påfaldende.

Han vurderer havørnen til at være mellem to og tre år.

Politiet kan ikke hjælpe

Forgiftningen af rovfuglene foregår ved at lægge stykker af kød med gift ud i naturen. Hvorfor nogen vil forgifte rovfuglene, forstår Henrik Kalckar Hansen ikke.

- Vi er harmdirrende vrede, og vi er forundrede over, at det kan ske. Vi synes jo, at kommuner og stat poster millioner i biodiversitets planer og naturgenopretning og så videre. Og så foregår det her. Og vi synes faktisk ikke, at vi får så meget hjælp af politiet, siger han.

I Danmark er rovfuglene fredet, så hvis havørnen viser sig at være forgiftet, er det altså en ulovlig handling. Alligevel kunne politiet ikke stille noget op, da Dansk Ornitologisk Forening kontaktede dem.

- Jeg tror, det handler om, at man ikke får samlet den tilstrækkelige erfaring hos politiet, siger Henrik Kalckar Hansen.

Ifølge ham ender sådanne sager i øjeblikket på tilfældige politimænds skrivebord, og derfor mener han, at der er brug for et fauna-politi.

- Jeg siger ikke, at der skal rende 25 betjente rundt i fauna-uniformer. Men nogle betjente, som på landsplan kunne opbygge den erfaring, der skal til, for at kunne opklare de her ting, siger han.

Det seneste år er der ifølge Dansk Ornitologisk Forening fundet mere end 25 forgiftede rovfugle, og ifølge Henrik Kalckar Hansen bliver næsten ingen af dem opklaret.

Rester af flere døde dyr

Ud over den døde havørn lå der også rester af flere andre døde fugle. Flere fasaner, en musvåge, og en kragelignende fugl.

Også en kat og et mindre rovdyr af mårfamilien var at finde samme sted som havnørnen. Hvad der har slået dyrene ihjel er stadig uvist, men når dødsårsagen på havørnen er fundet, kommer man også dødsårsagen nærmere på den andre dyr.