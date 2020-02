Fynsk forspring på verdensmarkedet: Kraftcenter for robotter skal give fordel

Dansk Industri glæder sig over, at Danmark kan blive storleverandør i den hastigt voksende robotbranche.

Universal Robots og Mobile Industrial Robots flytter sammen og etablerer et nyt fælles kraftcenter i Odense for de såkaldte collaborative robotter. Det er mobile robotter, der arbejder tæt på mennesker uden afskærmning.

Hvis du er en ambitiøs robotingeniør i Portugal eller Rumænien, så vil du få øje på det her kraftcenter i Odense Christian Hannibal, digitalpolitisk chef, Dansk Industri

- Det er en stor fordel i forhold til rekruttering. Så hvis du er en ambitiøs robotingeniør i Portugal eller Rumænien, så vil du få øje på det her kraftcenter i Odense, mener Christian Hannibal, der er digitalpolitisk chef i Dansk Industri.

En fordel, han også mener, vil komme andre robotvirksomheder til gode.

Læs også Takket være Fyn: Danmark topper liste for robotvækst

Skriver dansk erhvervshistorie

Byggeplanerne på det nye fælles hovedkvarter på Energivej i Odense blev afsløret for en uge siden af erhvervsminister Simon Kollerup.

Byggeriet bliver på størrelse med næsten fem fodboldbaner med forkøbsret til yderligere at udvide byggegrunden med dobbelt så meget plads.

Her samler Mobile Industrial Robots og Universal Robots de i alt 600 medarbejdere med fælles udviklingslaboratorier, kantine og fitnessrum. Byggeriet skal stå klart om to år og have plads til op mod 1100 medarbejdere.

- Vi skriver et stykke erhvervspolitisk Danmarkshistorie, som er vejen ind i fremtiden, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Læs også Robotkæmper flytter sammen: Fyn får verdens største cobot-hub

De amerikanske ejere af de to virksomheder satser stort med en investering på 250 millioner kroner på at forankre de to robotpionerer på Fyn.

De flytter under samme tag, men fortsætter som to selvstændige virksomheder. Tilsammen bliver de Fyns største teknologivirksomhed.

- Det signalerer, at vi endelig har lavet den beslutning, at Teradyne (ejerne af virksomhederne, red.) nu er fuldt forankret i virksomheden og i regionen. Så der er ikke flere spørgsmål om, hvorvidt de vil flytte den ene eller anden afdeling herfra. Det står klart, og det er rart. Det viser, at vi er engagerede i området og i forretningen, siger Jürgen Von Hollen, som er direktør i Universal Robots.

Gennembrud for fyns robotklynge

Netop Universal Robots stærke globale salgsvækst og salget til amerikanske Teradyne for næsten to milliarder kroner har været et afgørende gennembrud for den fynske robotklynge.

Man skal til Lindø efter en forklaring på, at Fyn er langt foran resten af Danmark og verden i udviklingen af nye robotteknologier.

I midten af firserne begynder Mærsk på Odense Stålskibsværft at interessere sig for robotter for at beholde skibsbyggeriet i Danmark.

På værftets robotafdeling arbejder de med udvikling af teknologier, så robotter kan male og svejse. Afdelingen lukker, men medarbejderne får lov at tage teknologierne med sig og selv starte virksomheder. Værftet lukker, og Mærsk donerer penge til byggeriet af Mærsk Instituttet på Syddansk Universitet for at støtte udviklingen af ny teknologi og uddannelse af ny arbejdskraft.

I Odense bliver Mærsk Instituttet et højteknologisk kraftcenter for forskning, hvor universitet og erhvervsliv arbejder tæt sammen om at udvikle nye teknologier.

Læs også 100 nye ansatte på Fyn: Milliarder og medarbejdere ruller ind til fynsk robotkomet

Omkring år 2000 er robotmiljøet på Fyn ved at gå ned, men Fyns Amt og Odense Kommune tager initiativ til at samle de tilbageværende robotingeniører og skabe netværket Robocluster.

Den fynske opskrift går på et stærkt forskningsmiljø, et netværk, hvor forskning og industri samarbejder tæt, og en række ildsjæle med evnen og lysten til at tænke anderledes.

Desuden åbner Teknologisk Institut et robotcenter i Odense. Politikerne på Christiansborg opretter en højteknologifond og en statslig vækstfond til støtte for robotbranchen.

Fynsk opskrift på succes

Hvor Fyn har haft det svært erhvervsmæssigt de sidste 30 år, så har netop robotindustrien haft en meget høj værditilvækst. Det nye fælles kraftcenter på Energivej i Odense bygger videre på væksteventyret.

- Vi tror, robotmarkedet kan nå de samme højder som vindmølleindustrien for rigtig mange virksomheder får brug for robotter. Når alle de små- og mellemstore virksomheder får øjnene op for, hvad de collaborative robotter kan, og den offentlige sektor tager flere robotter i brug for vores hospitaler, så vil markedet blive enormt stort, mener Christian Hannibal.

De to robotkæmper står i forvejen på skuldrene af hinanden og samarbejder allerede om forretningsmodeller og distributører.

Vi har netværk her i regionen og et meget stærkt samarbejde med de lokale myndigheder og institutionerne. Den kombinations er ret unik Jürgen Von Hollen, direktør i Universal Robots

- Vi kiggede globalt efter den bedste placering. Når du kigger på fordelene ved Odense, og du kigger på det personale, vi har her. Det er formentligt den mest kritiske del. Vi har netværk her i regionen og et meget stærkt samarbejde med de lokale myndigheder og institutionerne. Den kombination er ret unik, mener Jürgen Von Hollen.

Satsningen på robotter giver nu arbejde til næsten 4000 medarbejdere i robotbranchen på Fyn. Der er store forventninger til, at markedet vil vokse, og at der fortsat er potentiale til tusindvis af danske arbejdspladser de kommende år.

Ifølge Christian Hannibal er det nye kraftcenter det bedste eksempel på, hvordan automatisering kan skabe job og udvikling.

- Når vi kan sende et signal til omverdenen om, at der sker noget helt særligt her i Danmark på robotområdet, så vil det også være med til at gøre markedet endnu større og virksomheder kigger til Danmark og ser, ok, hvad er det, I kan der? Og der kan vi altså noget helt særligt nu, siger Christian Hannibal.