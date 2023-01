Da bønderne fra Gudme spillede finale i Barcelona og fem andre nedslag fra et håndboldeventyr

Konkursen

En bombe sprang en januardag i 2010.

GOG, der nu hed GOG Svendborg TGI, blev erklæret konkurs. Efter 21 sæsoner og 20 DM-medaljer i den bedste danske herrerække blev klubben tvangsnedrykket til 2. division på grund af en gæld på 15 millioner kroner.

- Konkursen var en katastrofe. Det var noget lort. Men der er også en anden fortælling, og den er, at konkursen gjorde det muligt at bygge noget op igen. Gå tilbage til 1973 og sige, at “vi gør det sgu en gang til”. Det var selvfølgelig en anden tid at bygge et håndboldhold op i, siger Bent Nyegaard.

- I dag er der nogle konkurrenceparametre, som gør, at det næsten er umuligt at have både et succesfuldt kvinde- og herrehold. I et forsøg på at redde stumperne efter konkursen afsatte GOG klubbens kvindehold, så Odense Håndbold købte licensen. Man ofrede kvindeholdet.

Efter tre sæsoner var GOG igen tilbage i håndboldligaen, og det sydfynske håndboldflagskib kunne igen begynde at drømme om guld. Licensen til kvindeholdet ligger hos Odense Håndbold, men Gudme HK, der spiller under GOG, ligger i 1. division.