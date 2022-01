Eriksen giver første interview efter sit hjertestop

'Folk har grædt i stuerne'

Christian Eriksen har ikke sagt mange ord efter aftenen i Parken mod Finland, hvor han faldt til jorden efter sit hjertestop.

Scenerne fra juniaftenen i Parken husker hele Danmark nok tydeligt, og interessen for den danske stjerne har siden da været stor.

Landsholdsspilleren har dog ganske forståeligt passet sig selv og sin familie efter chokket, men i interviewet med DR sætter han for alvor ord på, hvad der skete.

Her fortæller han, at han godt er klar over, at der har siddet mange danskere i stuerne og grædt, mens de kiggede med. Han bekræfter også selv i interviewet, at han var død i fem minutter.

- Folk har set det og har grædt i stuerne, eller de har grædt, hvor end de har set det og levet sig fuldstændig ind i det, og så er jeg trods alt heldig, at jeg er her i dag og kan bevise for dem, at 'tak for tårerne', men jeg er her, siger han til DR.

Han gør det dog klart flere gange, at han sætter rigtig stor pris på den støtte, han har fået fra hele verdenen.

Danmarks Radio skriver endvidere, at interviewet med Eriksen kan ses på DRTV fra torsdag.