Fynsk VM-debutant begyndte til håndbold, da han vandt en Mikkel Hansen-trøje

Der er formentlig mange håndboldspillere, der har set op til Mikkel Hansen gennem tiden.

Lukas Jørgensen er en af dem. Begge er de en del af det danske hold, der inden længe rejser til Sverige for at kæmpe om VM-guld.

Stregspilleren blev torsdag kaldet på banen for første gang for landsholdet fredag. Det er sket for Mikkel Hansen 240 gange. Men var det ikke for Hansen, var Lukas Jørgensen måske aldrig begyndt til håndbold.



- Da jeg var 11-12 år gammel, havde min mor tilmeldt mig til en konkurrence hos en sportsbutik, hvor man kunne vinde en Mikkel Hansen-trøje med autograf på fra AG København-tiden. Den vandt jeg, fortæller Lukas Jørgensen og fortsætter:

- På det tidspunkt fulgte jeg ikke det store med i håndbold. Jeg så landskampene og vidste, hvem Mikkel var. Som 11-12-årig syntes jeg, det var ret sejt at vinde den. Så jeg skulle selvfølgelig prøve at spille håndbold for første gang.

- Jeg havde aldrig prøvet det, og ingen fra min familie havde gået til det. Jeg startede som 12-årig og troppede op i Roskilde Håndbold med en AG København-trøje med Mikkel Hansens autograf på, fortæller han med et stort grin.

Hansen føler sig gammel

Den garvede venstre back begyndte at smile, da TV 2 SPORT fortalte ham om historien.

- Jeg bliver glad for at høre, han startede på grund af det. Nu har vi fået endnu en dygtig stregspiller med på landsholdet, siger Mikkel Hansen.

- Han er en dygtig og klog spiller i så ung en alder. Han er virkelig vokset i den her sæson. Han har fået stort ansvar i begge ender, fordi Anders Zachariassen er skadet, og han har gjort det rigtig flot.

Selvom anekdoten bragte et smil på læben, mindede den også Hansen om sin egen alder.

- Han får mig til at føle mig som en gammel mand, siger han med et glimt i øjet.

En kæk smiley

Særligt i indeværende sæson har Lukas Jørgensens karriere taget fart. Han har fået en bærende rolle på topholdet GOG, og de gode præstationer endte med en udtagelse til VM.

Den 23-årige stregspiller fik beskeden kort før jul på en lidt atypisk måde.

- Jeg var hjemme i lejligheden i Odense, da Simon Pytlick (landsholdsspiller red.) skrev og spurgte, om jeg kunne sende mit nummer. Det kunne jeg selvfølgelig. Så spurgte jeg, hvad han skulle bruge det til. Så sendte han bare en blinkesmiley som svar. Der nåede mit hoved at tænke tusind tanker – det var lige inden, truppen skulle udtages.

- Jeg vidste godt, at Nikolaj Jacobsen ringer rundt, når man bliver udtaget. Men jeg havde prøvet ikke at skrue forventningerne for højt op. Jeg er jo helt ny og havde ikke været med før, så jeg havde ikke en forventning om, at det skulle være nu. Men lige, da jeg fik sådan en kæk blinkesmiley, nåede jeg at tænke mange tanker.

- Nikolaj ringede kort efter, og det er jeg glad for, for ellers havde spændingen været svær at holde ud, lyder det med et smil.

Uvirkeligt og vildt

Først skulle GOG-spilleren lige forstå, at det var sandt. Siden har det hele lagt sig, og den 2. januar mødte han ind sammen med resten af holdet.

Her var det igen tid til et lille realitetstjek.

- Jeg er begyndt at forstå det, men efter at være mødt ind, skulle jeg lige nive mig selv i armen igen, når jeg sidder sammen med nogle af de store gutter, jeg har set op til i så mange år. Det er stort og vildt.

Heldigvis har velkomsten været varm, og han ser nu frem til at spille på hold med mange af sine idoler – heriblandt Mikkel Hansen.

- Det er specielt at skulle spille med nogle af dem, som jeg har set så meget op til. Landsholdet i sig selv er kæmpestort, og det er med en masse drenge, som har været mine forbilleder. Det er en drøm, der går i opfyldelse, siger han.

VM begynder den 11. januar. Første opgave for Lukas Jørgensen og kompagni er den 13. januar – her er modstanderen Belgien.