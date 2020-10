GOG havde far og søn på banen for første gang i samme ligakamp

Fredag blev der skrevet et nyt og noget anderledes kapitel i håndboldhistorien.

Da GOG med en sejr over Mors-Thy spillede sig på førstepladsen i ligaen, var det nemlig med far og søn på mål.

- Inden sæsonen snakkede vi kort om, at vi måske ville få en kamp sammen, og at det kunne være sjovt, siger Søren Haagen til TV 2 SPORT.

Til opgøret måtte fynboerne undvære deres islandske målmand, Viktor Gisli Hallgrimsson, på grund af sygdom, og derfor blev Søren Haagens 19-årige søn, Andreas Haagen, kaldt ind.

To flotte præstationer

Kampens første 44 minutter var med Haagen-senior på mål.

Og med en redningsprocent på over 40 procent kunne Søren Haagen overdrage målmandsposten til sønnike.

- Det er da noget helt specielt. Jeg har jo trænet ham som mindre, og så er det bare sjovt at få sådan en oplevelse sammen. Det hygger vi os med, siger Søren Haagen til TV 2 SPORT.

Haagen-junior gjorde også en flot entre i kampen, da han gik direkte ind og snuppede et straffekast.

Flere spillemæssige ligheder

Selvom det blev til mest spilletid for 46-årige Søren Haagen, synes den 19-årige målmand ikke, det er på tide, at farmand går på pension.

- Det er selvfølgelig sjovt at have en far på 46 år, der stadig står i ligaen, siger Andreas Haagen og fortsætter:

- Det er pissefedt. Ellers havde vi ikke muligheden for sådan noget her. Jeg synes, det er helt vildt sejt.

Udover at dele det samme efternavn på holdkortet til kampen kunne TV 2 SPORTs håndboldekspert, Daniel Svensson, se flere spillemæssige ligheder mellem far og søn.

- Jeg kunne se, at Andreas til tider var lidt bedre end sin far til at holde armene over hovedet og tage de høje skud, siger Daniel Svensson.

- Der er masser af ligheder. For eksempel det med at falde i målet og at være en bevægelig keeper. Jeg er sikker på, at vi fremadrettet også kommer til at se en masse til Andreas Haagen.

Med to solide målmandspræstationer fra Haagen-familien og en målfarlig Emil Jakobsen besejrede GOG Mors-Thy med 32-23.

Fynboerne indtager derfor nu førstepladsen i ligaen.