Kriseramte OB overvejer drastisk ændring

Det kører ikke for OB. Mildest talt.

Den traditionsrige Superliga-klub har ikke præsteret at vinde en eneste kamp på hjemmebane i denne sæson, hvorfor fynboerne i øjeblikket er viklet ind i en nervepirrende nedrykningskamp.

Og mens krisen står på, øjner klubben til at lave end drastisk ændring. Fodbolddirektør i OB, Bjørn Wesström, overvejer nemlig at fjerne anførerbindet fra svenske Filip Helander.

- Filip Helander har en tung periode og har nok at gøre med sig selv, synes jeg. Så bliver det vanskeligt at være anfører og centerforsvar, når han har svært ved at tage ansvar for sig selv.

- Det har været for meget for ham. Vi kigger på, om vi kan få mere ud af ham, siger han til Fyens Stiftstidende.

En overvejelse

Wesström bliver af avisen også helt direkte spurgt, om Helander får frataget anførererhvervet. Her lyder svaret, at de vil se på det, men at "det er en overvejelse, og at anførergruppen er lavet for, at vi kan skifte anførerskabet".

Helander blev udpeget til anfører ved årsskiftet, hvor klubben dannede en anførergruppe bestående af Martin Hansen, Filip Helander, Bashkim Kadrii og Tom Trybull.

I samme ombæring valgte man at fjerne Tobias Slotsager og Bjørn Paulsen fra anførergruppen. Det betyder, at enten Kadrii eller Trybull nu skal bære anførerbindet, såfremt man vælger at skifte, da Martin Hansen er blevet sat af i målet til fordel for nyindkøbte Viljar Myhra.

OB er efter weekendens hjemmebanenederlag til Viborg nummer ni i Superligaen blot to point over nedrykningsstregen.