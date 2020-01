Officielt: Christian Eriksen skifter til Inter

Det har længe været en offentlighed hemmelighed, at Christian Eriksen er fortid i engelske Tottenham, og de seneste uger er rygterne om et skifte til italienske Inter taget til.

Nu er den danske landsholdsstjernes fremtid så endelig faldet på plads. 27-årige Eriksen har underskrevet en kontrakt med Serie A-klubben Inter - formelt kendt som FC Internazionale Milano.

Det bekræfter klubben på Twitter.

Eriksen landede mandag i Italien for at gennemgå det obligatoriske lægetjek. Flere store medier fortalte i den forgangne uge, at aftalen mellem Tottenham og Inter var på plads med et check på omkring 150 millioner kroner.

Omkring 150 Inter-fans var mødt op ved bygningen, hvor lægetjekket fandt sted, og her gav Eriksen sig tid til at hilse på de jublende fans.

Ude i kulden

Eriksen har i mange år været betegnet som en af verdens bedste spillere på sin position.

Det niveau, som danskeren tidligere har vist, har dog været gemt væk. Eriksen har det seneste års tid ikke indvilliget i at sætte sin signatur på en kontraktforlængelse med London-klubben. Det har betydet, at Tottenhams nummer 23 ikke har været førsteprioritet på holdkortet.

Denne sæson er det blot blevet til ti Premier League-kamp fra start, hvilket er et godt stykke under vanligt niveau. Derfor var et skifte også tiltrængt.

TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft vurderer dog, at Inter ikke var danskerens førsteprioritet.

- Han har ikke kunnet vælge frit på alle hylder. Ønsket var et af de spanske storhold, men interessen var tydeligvis ikke den samme fra deres side. Conte har brug for Eriksen - tilsyneladende - i en væsentlig rolle. Og så er prisen dalet for danskeren. Christian kan se frem til at spille i en storklub, der er med helt fremme i Serie A og som går efter lidt international succes.

Tog England med storm

Selvom det sidste halve års tid ikke har været udpræget succes for Eriksen, så kan han stadig se tilbage på en god tid i Nordlondon.

30. august 2013 blev skiftet fra Ajax til Tottenham en realitet, og den ydmyge fynbo fandt sig hurtigt til rette i det engelske.

Den første sæson bød på 25 kampe i verdens måske hårdest liga, og her var danskeren involveret i 16 mål. Han noterede sig for syv mål og ni målgivende afleveringer, og derfra blev han hurtigt en fanfavorit.

I både 2014 og 2015 blev han kåret til årets spiller i Tottenham. De helt store trofæer er dog udeblevet i tiden hos Tottenham, men han kan efter sidste sæson skrive en Champions League-finale på CV’et.

- Christian var en stor succes i klubben indtil denne sæson, hvor præstationerne bevidst eller ubevidst har båret præg af et Tottenham-farvel. Jeg tror, han har tænkt sådan siden nederlaget i Champions League-finalen i juni 2019, siger Flemming Toft.

Eriksen nåede at repræsentere 'Spurs' 304 gange. Her var han involveret i 158 mål med 69 scoringer og 89 målgivende afleveringer. Danskeren kan altså glæde sig over, at han efter seks år i Tottenham var involveret i et mål i mere end hver anden kamp.

Et klogt skifte?

På rygtebasis har storklubber som Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus og Manchester United været kædet sammen med Eriksen de seneste år.

I starten af 2020 kom så en ny klub frem i rygtemøllen. Og det var Inter. En klub, der har store traditioner, men som har haft svært ved at finde sig til rette de sidste år.

Milano-klubben med de sorte og blå striber har dog fået vinger i denne sæson, hvor træner Antonio Conte og den tidligere United-spids Romelu Lukaku for alvor har skabt eufori hos les Nerazzurri.

Christian Eriksen på klubbesøg på Fyn. Foto: Privat

Og nu skal Eriksen så hjælpe klubben til det første italienske mesterskab siden 2010, hvor de i år følges side om side med Juventus. Det kræver bare, at danskeren passer ind i den italienske klubs spillestil.

- Om det bliver et godt skifte afhænger af, hvor meget spilletid han vil få. Man må gå ud fra, at hvis Antonio Conte vil have Eriksen, så er det fordi han er tiltænkt en rolle som playmaker, siger Flemming Toft og tilføjer:

- Men vi så med Simon Kjær i Atalanta, at manager Gasperini ikke kunne bruge den danske

landsholdsanfører - han passede ikke ind i spillestilen, sagde Gasperini.

Det betød, at Simon Kjær i januar veklsede sit lejeophold i Atalanta med en lejeaftale i den anden Milano-klub, AC Milan.

