Pytlick stolt over fornem pris

Simon Pytlick er årets mandlige danske håndboldspiller for 2022.

Det blev offentliggjort lørdag eftermiddag i forbindelse med GOG’s sidste grundspilskamp mod Skanderborg-Århus Håndbold.

Da Pytlick, der scorede seks gange i 39-34-sejren, efter slutfløjt blev forholdt til prisen, var han derfor også både stolt og beæret.

- Det er et kæmpe skulderklap for det, man render rundt og laver. Det er altid rart, når det er ens håndboldkolleger, der stemmer. Så jeg er utrolig beæret over at få den her pris.

- Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke kunne spille lidt bedre i dag. Det handler om at blive ved med at lave det, man render rundt og laver, fortalte Pytlick TV 2 Sport.

Overlegen vindermargin

Pytlick havde også et forrygende 2022, hvor han var en stor del af det GOG-mandskab, der vandt sit første danske mesterskab i 15 år.

Den 22-årige dansker fik også landsholdsdebut i oktober, hvor han lige siden har været en bærende spiller.

Det er spillere fra HTH Herreligaen, 1. division og de danske udlandsprofessionelle, der nominerer og kårer Årets Håndboldspiller. I alt stemte over 400 spillere, og 22 forskellige spillere modtog stemmer til kåringen.

Stemmefordelingen for Årets Mandlige Håndboldspiller 2022:

Simon Pytlick, GOG, 43,4 procent af stemmerne

Magnus Saugstrup, SC Magdeburg, 16,7 procent af stemmerne

Mathias Gidsel, GOG/Füchse Berlin, 15,1procent af stemmerne





Det er Håndbold Spiller Foreningen, der står bag kåringen.

På kvindesiden vandt Henny Reistad den fornemme pris for andet år i streg.