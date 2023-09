Daniel Rye fik ondt af sin tidligere fangevogter, da de mødtes igen

Da Daniel Rye selv sad som gidsel, var det noget, han selv tænkte på. Han husker følelsen af, at ingen talte hans sag og føle sig dømt af alle omkring sig.

- Jeg har stået med bind for øjnene på knæ og ikke vidst, om jeg skulle halshugges eller skydes med en masse højtstående Islamisk Stat-medlemmer rundt om mig, som har dømt mig på den ene eller anden måde, forklarer han.

Nu sad han pludselig på den anden side af bordet og så en mand, som sad magtesløst og ingen fremtidsudsigter havde.

Hvorfor ikke skælde ham ud, alt det du kunne, og lade ham være i en dårlig samvittighed, i stedet for at give ham den ro i maven, som du måske har givet ham?

- Jeg erkendte slet ikke, at jeg havde ondt af ham, jeg sagde det ikke til ham, og jeg vil aldrig nogensinde give ham den. Det, han har gjort mod de familier, som aldrig fik deres kære hjem igen, nej overhovedet ikke, lyder det.

Har lært at se sig selv som offer

For Daniel Rye har mødet med Alexanda Kotey sat en masse tanker i gang.

Siden han for næsten ti år siden fik sin frihed igen, og for en stund bosatte sig i en kolonihave i Odense, har han haft svært ved at acceptere sit traume og se sig selv som et offer.

Efter mødet med Kotey har han arbejdet på ikke at have ondt af ham – selvom han finder det uinteressant bare at hade et menneske, siger han og slutter:

- Jeg har ondt af ham, men inderst inde fortæller jeg mig selv, at det skal jeg ikke have. Men jeg bliver nødt til aktivt at fortælle mig selv, hvad han har gjort, for at forsøge at insistere på, at jeg bør hade ham.