Et af Putins 'skyggeskibe' fik motorstop ved Langeland: Stor risiko for Danmark, advarer ekspert

Gammelt og tæt på udløbsdato

Noget andet iøjnefaldende ved Canis Power er skibets alder. Det blev bygget i 2005 og havde derfor sejlet i knap 18 år, inden det blev solgt i slutningen af 2022 til det selskab, der – ifølge Michelle Bockmann – udgør den russiske skyggeflåde.

Hun forklarer, at de fleste skibe fra skyggeflåden er i dårlig stand. Det er også opfattelsen for de danske lodser, der sendes ud på olieskibene, forklarer Bjarne Cæsar Skinnerup, der er formand for Danske Lodser.

- Vi har jo set, at der er sket et fald i standard på den tonnage, som betjener de russiske oliehavne – både på skibe og besætning. Skibene er ældre, og besætningen har en anden standard, end vi er vant til.

Det er et tegn på dårlig vedligeholdelse, at Canis Power i går fik motorstop, mener Bjarne Cæsar Skinnerup.

- Han kunne være sejlet på grund. Det er jo potentielt en forurening på flere tusinde tons olie, siger han.

Et olietankskib har normalt en levetid på 20 år. Det forklarer skibs- og søfartsekspert Hans Otto Kristensen, der er civilingeniør med speciale i skibsbygning på DTU og maritim rådgiver hos ingeniørforeningen IDA.

- Der begynder at nærme sig udløbsdato for, hvornår det er sikkert at sejle med skibet. Det er en dum situation, siger han.

Han kan ikke forholde sig til, om skibet er en del af den russiske skyggeflåde, men han er bekymret for, at der ikke er gode nok forhold omkring forsikrings- og ejerforholdene.

- Det er jo registreret i Kina, og det er ikke et godt tegn. Det betyder, at der er mindre kontrol med det. Det er bedst, hvis det er registreret hos for eksempel Lloyd’s eller Norske Veritas, forklarer han.

Skjuler skibe for Vesten

På grund af sanktionerne mod Rusland er det blevet forbudt for vestlige selskaber at forsikre skibe, der sejler med russisk olie, som er handlet til over prisloftet.

Prisloftet er den grænse for prisen på russisk olie, som Vesten har indført for at minimere Ruslands indtjening på olien. Prisen er væsentligt lavere end den normale pris på olie.

Michelle Bockmann siger, at skibene i skyggeflådens formål er at bryde prisloftet, og at det er derfor, at deres ejerforhold og forsikringsforhold mangler eller er skjulte.

- Det er en skabelon, de har lånt fra Iran og Venezuela. De tilslører ejerne af skibene og skjuler oliens oprindelse og lastens destination, siger hun.

Mens Canis Power havde motorstop, lå det også på en travl sejlrute, vurderer Bjarne Cæsar Skinnerup, og det blev overhalet af et andet olietankskib. Derfor har situationen været farlig, mener han.